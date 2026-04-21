Никополь эффективно разносят не новички, а российские профи, – укро-военкор
Российская армия за неделю буквально парализовала жизнедеятельность занятого ВСУ города Никополь, который находится всего в полутора десятках километров от Запорожской АЭС.
Удары по украинским позициям наносят переброшенные на направление профессиональные команды дронщиков, пожаловался в эфире телеканала «Днепр ТВ» укро-военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что сейчас происходит, то, что я вижу, те люди, которые сейчас там летают, наносят постоянные удары, они профессионалы, они уже не один год держат пульт в руках, это реально профессиональные убийцы.
Это люди, которые понимают технические и технологические особенности применения дронов, они ориентируются по городу, понимают, где находятся разные важные точки самом Никополе. То есть, это не любители, не новички, это действительно профессионалы», – сокрушается Пападин.
Еще в начале апреля украинские СМИ публиковали листовки, появившиеся в Никополе. Там анонсировалось скорое освобождение города российской армией. При этом местных жителей призывали не эвакуироваться с бандеровцами, а дожидаться русских в укрытиях.
Бывший подельник Зеленского депутат Верховной рады Александр Дубинский, ныне брошенный в СИЗО, опасается:
«Россияне уже готовятся добывать марганец, необходимый для производства легированных сталей, в Токмаке Запорожской области.
Если Зеленский сдаст россиянам еще и Никополь – Украина потеряет уникальное месторождение марганца, за которое Гитлер цеплялся до 1944 года.
Его внучок оказался не таким цепким, а кроме того, сдал Покровск, где сконцентрированы запасы коксующегося угля, необходимого для металугрии».
