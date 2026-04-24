«Перспективный» принц Гарри возбудил украинских «адекватников» не меньше, чем «нервного» Трампа
Киевский политолог Руслан Бортник, считающийся голосом украинских «адекватников», рассыпался в комплиментах в адрес некогда щеголявшего с нацистской повязкой британского принца Гарри, который накануне на антироссийском форуме поднял тему гарантий безопасности для самостийного режима.
Бортник отметил «нервную» реакцию Дональда Трампа, но выразил надежду, что гарантии Киев в итоге получит, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Гарри снова поднял очень важную тему Будапештского меморандума. Это фактически возврат к базовым настройкам безопасности для Украины. Гарри и британцы не просто так поднимают Будапештский меморандум. Фактически предлагается подумать о новом меморандуме с гарантиями безопасности для Украины. И это правильный и очень интересный подход.
Сам по себе Гарри, конечно, посланник королевской семьи, ну и один из наиболее перспективных, скажем так, представителей британской семьи.
Даже Трамп отреагировал на эти заявления Гарри, но в той части, что, принц настаивал на необходимости [участия] американского лидера. Трамп сказал, мол, я, Трамп, больше представляю Британию, нежели принц Гари. Вот как-то нервно реагирует на попытки какого-то другого лидерства, каких-то других идей в отношении Украины», – сказал Бортник.
Он добавил, что сама идея возврата к этой теме продуктивна.
«И в конце войны, как бы она ни завершалась, мы будем к ней обязательно возвращаться», – мечтает укро-политолог о НАТОвском зонтике.
English version :: Читать на английском «Перспективный» принц Гарри возбудил украинских «адекватников» не меньше, чем «нервного» Трампа
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: