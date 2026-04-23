Украина не для того отказывалась от ядерного арсенала, чтобы сейчас США не проявляли свои лидерские качества в нынешнем конфликте с Россией.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил сын короля Великобритании Карла III, принц Гарри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, который понимает военную службу, и как друг Украины, который считает, что мир не должен забывать об этой войне и игнорировать её последствия. То, что происходит здесь, это не только война за территории, это война за ценности, за суверенитет, за то, будут ли эти принципы, на которые базируется наша демократия, отстаиваться. Мы должны чётко понимать природу этой войны. Это не случайность, не какое-то недоразумение или туман конфликта. Это продукт постоянной целеустремленной политики, которая поддерживается на самом высоком уровне», – вещал он.

«Это начинается с нарушения Будапештского меморандума, соглашения, по которому Украина отказалась от третьего по размеру ядерного арсенала в обмен на гарантии своей территориальной целостности и суверенитета. США играют важную роль в этой истории не только из-за своей силы, но и потому, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка частично гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины», – сочинял принц.

Он добавил, что именно сейчас настало время для американского лидерства, чтобы показать свои исполнения международных обязательств.