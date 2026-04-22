«По сравнению с другими войнами, СВО стоит баснословно дёшево» – Вассерман

Несмотря на продолжительность СВО, Россия умудряется воевать с минимальным привлечением ресурсов и без перевода экономики на военные рельсы.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что вы говорите людям в России, когда они спрашивают про цену этой войны?», – спросил ведущий.

«Что касается цены войны, то по сравнению с другими войнами, что мы вели, мы платим баснословно дёшево. Например, вот недавно начали очень шумно говорить, что эта война длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Это факт.

Но в Великой Отечественной мы действовали по правилу «все для фронта, все для победы». Действовали правильно, потому что другого выхода не было. Там было с самого начала ясно, что либо мы победим, либо нас уничтожат.

Сейчас мы действительно воюем дольше. Но падение уровня жизни тогда было в разы. Сейчас – на считанные проценты.

Получается, что пока мы можем себе позволить этот самый кокосовый латте на Патриарших, потому что мы для фронта и для победы отдаем не все, а ровно столько, сколько нужно в нынешних условиях», – сказал Вассерман.