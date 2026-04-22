«По сравнению с другими войнами, СВО стоит баснословно дёшево» – Вассерман
Несмотря на продолжительность СВО, Россия умудряется воевать с минимальным привлечением ресурсов и без перевода экономики на военные рельсы.
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что вы говорите людям в России, когда они спрашивают про цену этой войны?», – спросил ведущий.
«Что касается цены войны, то по сравнению с другими войнами, что мы вели, мы платим баснословно дёшево. Например, вот недавно начали очень шумно говорить, что эта война длится уже дольше, чем Великая Отечественная. Это факт.
Но в Великой Отечественной мы действовали по правилу «все для фронта, все для победы». Действовали правильно, потому что другого выхода не было. Там было с самого начала ясно, что либо мы победим, либо нас уничтожат.
Сейчас мы действительно воюем дольше. Но падение уровня жизни тогда было в разы. Сейчас – на считанные проценты.
Получается, что пока мы можем себе позволить этот самый кокосовый латте на Патриарших, потому что мы для фронта и для победы отдаем не все, а ровно столько, сколько нужно в нынешних условиях», – сказал Вассерман.
«Да, сейчас нам в некоторых отношениях сложнее, потому что тогда англосаксы волею исторических судеб оказались на нашей стороне, а англосаксы тогда контролировали примерно половину населения мира и примерно половину производства мира.
Сейчас англосаксы против нас, но они и контролируют несравненно меньше. Словом, сейчас условия боевых действий у нас такие, что мы можем себе позволить воевать спокойно», – добавил депутат.
English version :: Читать на английском «По сравнению с другими войнами, СВО стоит баснословно дёшево» – Вассерман
