«Под флагами нацизма»: Европа объединяется для нового похода на Россию – Лавров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе происходит формирование очередной коалиции, целью которой будет новый поход против России с попыткой нанести ей стратегическое поражение.

Об этом на заседании ОДКБ в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На западном направлении мы видим настырное наращивание курса на собирание новых армий для очередной попытки нанесения стратегического поражения Российской Федерации, упоминается также, кстати, и Республика Беларусь, об этом президент Лукашенко совсем недавно высказывался в одном из своих интервью. И их не смущает то, что в НАТО мы наблюдаем кризис, уже звучат голоса всё громче и громче самых разных источников официальных в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины», – заметил он.