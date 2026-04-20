«Под флагами нацизма»: Европа объединяется для нового похода на Россию – Лавров

Анатолий Лапин.  
20.04.2026 18:22
  (Мск) , Москва
В Европе происходит формирование очередной коалиции, целью которой будет новый поход против России с попыткой нанести ей стратегическое поражение.

Об этом на заседании ОДКБ в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На западном направлении мы видим настырное наращивание курса на собирание новых армий для очередной попытки нанесения стратегического поражения Российской Федерации, упоминается также, кстати, и Республика Беларусь, об этом президент Лукашенко совсем недавно высказывался в одном из своих интервью.

И их не смущает то, что в НАТО мы наблюдаем кризис, уже звучат голоса всё громче и громче самых разных источников официальных в Европе о том, что нужно сколачивать новый блок из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины», – заметил он.

«Президент Зеленский уже заявил, что он готов возглавить эту новую военную машину и готовить Европу к очередной войне против Российской Федерации, как это было и в Первую мировую, как это было и при Наполеоне, как это было и при Гитлере.

Силы объединяются, причём, если учесть, что действие Зеленского руководство Евросоюза характеризует как отстаивание европейских ценностей, это значит только одно, что в очередной раз хотят объединить европейские армии под флагами нацизма», – заявил Лавров.

