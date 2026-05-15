Поддубный: Невозможность повторения «святых девяностых» – вот главная победа в СВО

Анатолий Лапин.  
15.05.2026 11:17
  (Мск) , Москва
Победой в СВО для России будет не столько приобретение новых территорий, а смена настроений в обществе, когда станет невозможен реванш прозападных либералов, правивших после развала 1991 года.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Манучи» заявил военкор Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для начала же нужно сформулировать, что для нас, победа. Как по мне, для нас победа — это очень комплексное явление, где территории — это не самое главное, и границы — это не самое главное.

Мне кажется, для нас в этой связи победа — это некое бетонирование того, что мы сами для себя сделали в момент СВО, кем мы стали, куда мы идём. Если мы сможем переосмыслить себя, пересобрать вообще, понять своё место на земном шаре. Во время (СВО), у нас другого варианта-то не будет, мы же только под давлением способны к переосмыслению.

Мне кажется, это главное, чтобы мы не смогли больше упустить свою страну, своих детей, чтоб не было 91-го года у нас больше

Мне кажется, что СВО нам помогла сформировать органическую идеологию. Когда идеология не прописана внутри в Конституции, это не какой-то там рабочий документ, а это абсолютно естественным путём сформированная идеология общественная», – заявил Поддубный.

