Поддубный: Российскую армию ждут тяжёлые бои за пределами Донбасса

Российской армии помимо изгнания ВСУ с оставшейся части Донбасса предстоят еще тяжелые бои за Херсон и Запорожье.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Манучи» заявил военкор Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что за Славянск они уж будут цепляться всеми силами, всем, что у них есть.

Я уже не говорю про то, что у нас довольно много неосвобождённой территории в Запорожье и в Херсонской области. Тоже очень серьёзные боевые действия (предстоят).

В общем, я вот к чему. Понятно, что мы будем продолжать идти вперёд. Мне понятно, что противник сейчас не способен на то, чтобы перехватить инициативу. Объективных причин очень много, это не какая-то слепая вера в армию России – есть куча причин, которые об этом говорят. Но это не значит, что нам будет легко», – заявил Поддубный.