Поддубный: Российскую армию ждут тяжёлые бои за пределами Донбасса

Анатолий Лапин.  
15.05.2026 11:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 521
 
Дзен


Российской армии помимо изгнания ВСУ с оставшейся части Донбасса предстоят еще тяжелые бои за Херсон и Запорожье.

Об этом в эфире видеоблога «Эмпатия Манучи» заявил военкор Евгений Поддубный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российской армии помимо изгнания ВСУ с оставшейся части Донбасса предстоят еще тяжелые бои за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Понятно, что за Славянск они уж будут цепляться всеми силами, всем, что у них есть.

Я уже не говорю про то, что у нас довольно много неосвобождённой территории в Запорожье и в Херсонской области. Тоже очень серьёзные боевые действия (предстоят).

В общем, я вот к чему. Понятно, что мы будем продолжать идти вперёд. Мне понятно, что противник сейчас не способен на то, чтобы перехватить инициативу. Объективных причин очень много, это не какая-то слепая вера в армию России – есть куча причин, которые об этом говорят. Но это не значит, что нам будет легко», – заявил Поддубный.

Читайте такуже: Россия сосредоточила мощнейшие за последние полтора года силы для наступления – Луценко.

English version :: Читать на английском Поддубный: Российскую армию ждут тяжёлые бои за пределами Донбасса

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить