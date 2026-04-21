Трубопровод «Дружба» снова сломаем в любой момент – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
21.04.2026 20:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 79
 
Беспредел, Венгрия, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Украина


Владимир Зеленский первым сделает шаг на встречу новому венгерскому правительству и разблокирует трубопровод «Дружба», однако он всегда может сломаться снова.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Эксперта спросили: «что будет сначала: разблокировка кредита Украине 90 млрд, или нефть потечёт по «Дружбе»?».

«Думаю, скорее, это будет как-то синхронизировано, но я не исключаю, что нефть или вода – техническое вещество должно потечь по «Дружбе» сначала. Всё-таки Украина находится на этапе организации встречи между Зеленским и Мадьяром, и я думаю, что Украина может сделать символические уступки Мадьяру.

В любой момент трубопровод снова может сломаться, мы же это прекрасно понимаем. Мы видим, как он сломан, этот трубопровод. Орбан ещё не успел уйти, а нефть уже появилась, возможности поставки её появились», – ответил Бортник.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Трубопровод «Дружба» снова сломаем в любой момент – укро-политолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить