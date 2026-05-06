Украинские чиновники думают о предательстве Зеленского
Зеленский боится предательства чиновников и своего окружения, и поэтому вынужден постоянно демонстрировать силу.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил экс-депутат ВР, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Независимо от того, будет ли реально баллотироваться Зеленский, он должен демонстрировать всем и своему окружению, особенно в условиях этих коррупционных скандалов, которые бьют по его рейтингу, непонятно будет ли его поддерживать западные страны после этого. Поэтому вертикаль власти может рассыпаться.
Чтобы не рассыпалась, он должен демонстрировать, что выборов не будет очень долго. Поэтому вы смиритесь с тем, что я президент, что бы там ни писали в СМИ, какие бы информацию там ни сливали разные журналисты и депутаты, я ваш президент, и мне хватит сил и полномочий для того, чтобы вас всех разогнать и закатать. А даже если будут выборы, чтобы вы себе не сомневались, я буду баллотироваться. И вы все равно от меня никуда не денетесь, поэтому слушайте меня», – сказал Царев.
«Потому что в политике очень много держится не на реалиях, а на ощущениях и на представлениях. Ты не тот, кто есть на самом деле. Ты тот, каким тебя представляют и каким ты кажешься в глазах других. Если кажется, что вот я скала, такой несгибаемый, суперподдержка, я вообще тут пожизненно – это одно дело. Другое дело, если тот же человек, но представление о нем, как будто бы он досиживает, хромая утка.
А надо ли выполнять тогда его распоряжение? А стоит ли подставляться? А может быть эти команды противоречат закону? А может быть придется потом за них отвечать. Каждый чиновник сидит и каждый день взвешивает: а не пришло ли время предать? Может быть, как раз сейчас надо пойти и начать договариваться с оппонентами Зеленского», – добавил экс-депутат.
