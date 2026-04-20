Укро-дипломат: «Есть одна проблема: премьер Венгрии не Мадьяр, а Орбан»
Киев слишком рано радуется, что Венгрия без проблем разблокирует кредит ЕС Украине. Петер Мадьяр вступит в свои права далеко не завтра.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора украинского Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Из того, что говорил Мадьяр, понятно, что он согласен с таким подходом [рабочий трубопровод «Дружба» в обмен на разблокировку кредита 90 млрд Украине]. Проблема в том, что Мадьяр не является премьер-министром, премьер-министром является Орбан. Мадьяр станет премьер-министром 9 мая.
До этого, пока им является Орбан, – мы вынуждены торговаться с Орбаном», – заметил он.
«Поэтому мы слишком рано начали говорить, что мы можем, а они что-то сделают. Нам не нужно торговаться с Виктором Орбаном. Это не тот человек, который заслуживает того, чтобы ему пожимали руку.
Исходя из того, как он проводил выборную кампанию и какой грязью он обливал и президента Украины, и правительство Украины, и нашу священную войну», – вещал Веселовский.
