Томаш Мацейчук о героизации пособников Гитлера на Украине: «Циничная правда заключается в том, что Европе это выгодно»

Михаил Рябов.  
22.05.2026 16:30
  (Мск) , Варшава
В Европе прекрасно осведомлены и о воровстве команды Зеленского, и о глорификации гитлеровских пособников на Украине, однако на это закрываются глаза, поскольку Киев устраивает Запад как антироссийский инструмент.

Об этом, комментируя предстоящее торжественное перезахоронение на Украине одного из главарей ОУН (запрещена в РФ) Андрея Мельника, «ПолитНавигатору» заявил польский политолог Томаш Мацейчук, в свое время часто выступавший на российских ток-шоу, но впоследствии выдворенный из РФ.

«Мне неприятно признавать, но, помогая Майдану, мы сами помогли создать проблему, последствия которой теперь видим все отчетливее.

В 2013 году Запад не мог спокойно смотреть, как Россия пытается вернуть Украину в свою орбиту через Таможенный союз. Москва, Минск, Киев и другие бывшие республики СССР могли бы снова превратить Россию в силу глобального масштаба. Поэтому Украину нужно было вырвать из этой системы любой ценой.

Я был на Майдане, помогал, ездил в АТО и помню, как тогда украинцы уверяли: никакой бандеризации не будет, Бандера не их герой, УПА и Шухевич — это маргинальная тема. Прошло десять лет — и мы видим уже совсем другую Украину: Бандера, Шухевич, Мельник, ОУН и УПА становятся частью официального пантеона.

Это опасно не только для России, но и для Польши. Потому что, когда в Украине продвигают книги об «украинском империализме», когда ветераны Азова (запрещен в РФ) выступают как идеологи нового национального проекта, когда в этом проекте мелькают претензии не только к России, но и к польским землям, — Польша не имеет права делать вид, что ничего не происходит.

Но на уровне большой политики это почти ничего не изменит. Европа продолжит поддерживать Киев. Почему? Потому что Украина выполняет свою функцию: она сдерживает Россию, истощает ее армию, экономику и политический потенциал. Европейские политики прекрасно видят коррупцию, радикализм и культ сомнительных героев, но закрывают глаза, потому что для них Украина — инструмент в борьбе против Москвы.

Зеленский, Ермак и их окружение, конечно, никакие не бандеровцы, но им достаточно понимать, что бандеризация и дерусификация работают как политическая технология: они делают Украину максимально несовместимой с Россией и заставляют войну продолжаться.

Мне лично отвратительно смотреть на культ Бандеры, Мельника и Шухевича. Обидно за жертв волынской резни, за Львов, за польскую память, которую в Украине вытесняют улицами имени тех, кто для поляков является кровавыми палачами.

Но циничная правда заключается в том, что Европе это выгодно. Пока украинцы и русские уничтожают потенциал друг друга, Польша и остальная Европа развиваются и выигрывают время, не теряя своих солдат. И даже если Украина окончательно превратится в государство имени Бандеры, Шухевича и Мельника, ее все равно будут поддерживать — потому что в этой большой игре она выполняет нужную роль. И вряд ли она сможет как-то угрожать Польше, если после войны там останется, допустим, 10-15 млн населения, в основном старики и одинокие мужчины, чьи бывшие девушки и жены уже создали новые жизни в Европе.

Так или иначе, Россия должна спросить себя: готова ли она принять существование такой Украины? Украины, где Киев — «мать городов русских», но в символическом центре стоят герои ОУН и УПА? Мы в Польше как-нибудь переживем это. А вы в России?».

