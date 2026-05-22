Верховную раду ждёт насильственный «блудняк на тысячу грабительских законов»

Вадим Москаленко.  
22.05.2026 16:23
  (Мск) , Киев
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Многие депутаты хотят сложить мандат, иные прибегают к откровенному саботажу, не желая участвовать в принятии ряда евроинтеграционных законов, запланированных на ближайшее время, которые очень не понравятся украинцам.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть порядка 50 человек, которые готовы хоть завтра, они давно заявили Арахамии о своём желании покинуть стены Верховной рады и не нести ответственность за тот блудняк, который в ближайшие месяцы в стенах Верховной рады мы увидим.

Там порядка тысячи законов, и такие законы, которые большинство украинцев не обрадуют, усиление фискального давления…[Я думал блудняк уже давно в Верховной раде?] – ну, а уже с прицелом на карманы украинцев.

Логика какая будет: Брюсселю неважно, Брюссель будет аплодировать – ой-вей, тысячу законов приняли для евроинтеграции. А как эти законы будут применяться, к чему они приведут, Брюссель абсолютно не волнует.

Поэтому некоторые депутаты прекрасно понимают, что после этих законов им в лучшем случае будут плевать в лицо на улице, а в худшем догонять чем-то тяжёлым. Вот, они и не хотят в этом участвовать. Поэтому откровенный саботаж в Верховной раде», – рассказал Золотарёв.

«Учитывая, что вчера собирали и руководство «слуг», и парламента, и Буданов там присутствовал с Зеленским, скорее, пойдут по пути через колено. Систему конвертов вряд ли восстановят, с позитивной мотивацией, с пряниками туго, попытаются если не пряником, то кнутом», – добавил укро-эксперт.

