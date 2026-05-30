Украинская власть делает победные заявления о якобы перехвате инициативы на фронте, в 10 раз преувеличивая реальные успехи.

О этом в эфире видеоблога «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, украинский журналист Василий Зверев, с недоумением заметил, что информационная политика киевского режима «демонстрирует когнитивный диссонанс».

«С одной стороны, звучат заявления о перехвате инициативы, об истощении бюджета и резервов в России, о возможном завершении войны уже к ноябрю текущего года. С другой стороны, одновременно с этим звучат приказы готовить круговую оборону в приграничных регионах, предупреждения об угрозе открытия нового масштабного фронта со стороны Беларуси силами россиян. И эти тезисы исключают друг друга. То есть либо у РФ кончаются солдаты и деньги, либо у РФ есть колоссальные ресурсы для открытия нового стратегического направления», – сказал Зверев.

Черный признал, что Украина традиционно преувеличивает свои успехи.



«Когда у нас что-то хорошее произойдёт, мы это умножаем на x10 и популяризируем эту новость, которая якобы создаёт боевой дух», – заявил ВСУшник.

По его словам, подается красивая картинка, которую «в принципе, тяжело проверить», и никто не знает, как все обстоит в действительности.