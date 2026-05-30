В украинском эфире недоумевают: «Если в России все так плохо, почему мы готовимся к круговой обороне?»

Игорь Шкапа.  
30.05.2026 20:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 181
 
Дзен, Пропаганда, Украина


Украинская власть делает победные заявления о якобы перехвате инициативы на фронте, в 10 раз преувеличивая реальные успехи.

О этом в эфире видеоблога «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть делает победные заявления о якобы перехвате инициативы на фронте, в 10 раз...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий, украинский журналист Василий Зверев, с недоумением заметил, что информационная политика киевского режима «демонстрирует когнитивный диссонанс».

«С одной стороны, звучат заявления о перехвате инициативы, об истощении бюджета и резервов в России, о возможном завершении войны уже к ноябрю текущего года. С другой стороны, одновременно с этим звучат приказы готовить круговую оборону в приграничных регионах, предупреждения об угрозе открытия нового масштабного фронта со стороны Беларуси силами россиян. И эти тезисы исключают друг друга. То есть либо у РФ кончаются солдаты и деньги, либо у РФ есть колоссальные ресурсы для открытия нового стратегического направления», – сказал Зверев.

Черный признал, что Украина традиционно преувеличивает свои успехи.

«Когда у нас что-то хорошее произойдёт, мы это умножаем на x10 и популяризируем эту новость, которая якобы создаёт боевой дух», – заявил ВСУшник.

По его словам, подается красивая картинка, которую «в принципе, тяжело проверить», и никто не знает, как все обстоит в действительности.

Метки:

English version :: Читать на английском В украинском эфире недоумевают: «Если в России все так плохо, почему мы готовимся к круговой обороне?»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить