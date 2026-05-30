Обнаглевшие бандеровцы: Действуем против России как Иран против США! И призываем НАТО к тому же

Игорь Шкапа.  
30.05.2026 20:00
  (Мск) , Киев
Украина игнорирует просьбы ряда западных стран не провоцировать Россию.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявила экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам, галичанка-русофобка-грантоедка Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гопко рассказала, во время Мюнхенской конференции по безопасности принимала участие в «очень закрытой дискуссии, где были специальные силы НАТО и представители разведок». Она заявила там, что Россия «распоясалась на территории ЕС и НАТО».

«А что делаете вы в ответ на территории России? Не просто пытаетесь превентивно, когда у них возросло количество против вас действий на вашей территории. Это вопрос, который мы должны ставить им достаточно жестко», – подстрекала галичанка.

По ее словам, ранее западные страны просили Киев не бить по территории России, по НПЗ и нефтяным причалам, чтобы не провоцировать Россию и не нагнетать эскалацию.

«Честно говоря, если сравнить ситуацию с Ираном, когда Израиль и США начали войну против Ирана, если бы Иран придерживался какого-нибудь международного права, то их режим уже бы пал, Иран бы выглядел в совершенно другой ситуации. Поэтому Украина должна им показать, что есть подход», – заявила Гопко.

