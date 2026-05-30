Украина игнорирует просьбы ряда западных стран не провоцировать Россию.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявила экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам, галичанка-русофобка-грантоедка Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гопко рассказала, во время Мюнхенской конференции по безопасности принимала участие в «очень закрытой дискуссии, где были специальные силы НАТО и представители разведок». Она заявила там, что Россия «распоясалась на территории ЕС и НАТО».

«А что делаете вы в ответ на территории России? Не просто пытаетесь превентивно, когда у них возросло количество против вас действий на вашей территории. Это вопрос, который мы должны ставить им достаточно жестко», – подстрекала галичанка.

По ее словам, ранее западные страны просили Киев не бить по территории России, по НПЗ и нефтяным причалам, чтобы не провоцировать Россию и не нагнетать эскалацию.