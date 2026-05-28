Зе-политолог увидел «сигнал тревоги» из Венгрии – и назвал Польшу будущей «главной проблемой»
Киев помог сменить власть в Венгрии, но проблемы в отношениях между странами никуда не делись.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Эксперт обратил внимание, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр жестко высказался по соблюдению прав венгров в Закарпатье.
«Тут не стоило ожидать никаких подвижек, позиция Мадьяра примерно такая же, как и Орбана. Потому что идеологически это, скажем так, умеренные националисты, которые пытаются защищать права венгров в соседних странах. И по отношению к Украине это вопрос принципа.
Тут неважно, кто премьер-министр, тут политика сохраняется. Как сохраняется такой же подход по экономическим вопросам. То же самое – экономический национализм и эгоизм», – сказал Фесенко.
Он не понимает, почему решение Будапешта запретить покупку украинской аграрной продукции подается как сенсация, добавив, что на деле это продолжение эмбарго на покупку примерно 20 видов аграрной продукции с Украины.
«Не только Венгрия, но и Польша, и Словакия такую же позицию имеют. Хотя ЕС для нас снял ограничение в продаже нашей аграрной продукции. Правда, потом квотировали как раз из оппозиции Польши. Но такой, я бы сказал, сигнал тревоги для нас на будущее.
Я бы не сказал, что здесь давление. Нет, давление есть на самом деле, но оно касается не только нынешней ситуации. Это сигнал тревоги на следующий этап переговоров Украины о вступлении в ЕС. Потому что мы – конкуренты и для Венгрии, и для Словакии. Наши аграрники прежде всего.
Но самая главная проблема будет у нас с поляками, потому что у Польши большая конкуренции с нами и в аграрном секторе, и в сфере транспортных услуг», – опасается Фесенко.
English version :: Читать на английском Зе-политолог увидел «сигнал тревоги» из Венгрии – и назвал Польшу будущей «главной проблемой»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: