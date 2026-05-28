Зе-политолог увидел «сигнал тревоги» из Венгрии – и назвал Польшу будущей «главной проблемой»

Киев помог сменить власть в Венгрии, но проблемы в отношениях между странами никуда не делись.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил обслуживающий Банковую киевский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр жестко высказался по соблюдению прав венгров в Закарпатье.

«Тут не стоило ожидать никаких подвижек, позиция Мадьяра примерно такая же, как и Орбана. Потому что идеологически это, скажем так, умеренные националисты, которые пытаются защищать права венгров в соседних странах. И по отношению к Украине это вопрос принципа. Тут неважно, кто премьер-министр, тут политика сохраняется. Как сохраняется такой же подход по экономическим вопросам. То же самое – экономический национализм и эгоизм», – сказал Фесенко.

Он не понимает, почему решение Будапешта запретить покупку украинской аграрной продукции подается как сенсация, добавив, что на деле это продолжение эмбарго на покупку примерно 20 видов аграрной продукции с Украины.