Жапаров в Киргизии играет с огнём, избавляясь от всего русского под диктовку британцев

В Киргизии форсируются процессы окончательной декоммунизации и дерусификации, начатые пару лет назад по инициативе нынешнего президента Садыра Жапарова и тогдашнего спикера парламента Нурланбека Шакиева, что совпадает с процедурой передачи ключевых месторождений в руки западных корпораций.

Примечательно, что всё началось после принятия конституционного закона «о языке», снизившего статус русского, а также одобрения, инициированного еще давно фондом «Сорос-Кыргызстан», закона об окончательной реабилитации «жертв сталинских репрессий», под действие которого попали как басмачи, бандиты и террористы, так и коллаборационисты, воевавшие на стороне Гитлера.

Затем уже в июне прошлого года ночью тайком власти снесли крупнейший в Центральной Азии 25-ти метровый памятник Ленину в Оше, а уже в июле исчез с постамента памятник русскому географу и путешественнику Семёнову-Тян-Шанскому, который и наложил на карту контуры земель современной Киргизии. Всё это совмещалось с массовым переименованием советских и русских названий улиц и населённых пунктов, а также разрушением исторических зданий.

Теперь же Садыр Жапаров на встрече с населением Алайского района Ошской области пообещал «завершить эту работу в следующем году», анонсировав тем самым, по сути, окончательное решение русского вопроса в КР. После того, как это попало в прессу, власти стали сразу же давать заднюю и говорить об отсутствии таких планов, но слово, как говорится, не воробей.

Естественно, что это заявление Жапарова вызвало волну негодования в социальных сетях и обращение местного жителя и активиста Василия Белошапкина, получившее большой резонанс. Он указывает, что из истории целенаправленно стирают упоминание о вкладе других народов в общее строительство республики:

«Это история, как наши деды вместе поднимали эту землю. Как вместе переживали голод, войну, целину, разруху и строили новую жизнь. Это общая память кыргызов, русских, украинцев, татар, немцев — всех, кто здесь жил и работал. А теперь что? Одним росчерком пера хотим всё это вычеркнуть? Сказать людям: «Ваша память — неважна. Ваша история — второсортная»? Это обычный беспредел и неуважение к живым людям».

Но вместо выводов дерусификация на местах только усиливается, сопровождаемая деятельностью «языковых патрулей». Интересно, что все решения киргизских чиновников полностью повторяют шаги казахских и узбекских коллег в деле переписывания истории, возвеличивания предателей и преследования сторонников сближения с Россией. Вновь и вновь повторяю, что это общее консолидированное решение руководства спецслужб стран Организации тюркских государств, которым помогают их коллеги из СБУ.

Так, в КР параллельно со всем этим шабашем продолжается судилище над администратором телеграм-канала «Салам Кыргызстан» и блогером Виктором Васильевым, которого арестовали ровно год назад по сфабрикованному обвинению в якобы вербовке местных жителей для участия в СВО.

В реальности Васильева преследуют за его позицию и критику происходящих процессов, за что пострадали в соседнем Казахстане Аслан Толегенов, а в Узбекистане Азиз Хакимов.

Что первым бросается в глаза: сама борьба с советским и русским наследием как и вакханалия русофобов резко усилились сразу же после устранения с поста главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которого по закону жанра сейчас обвиняют в коррупционных преступлениях, а его родственников подвергают репрессиям.

Ясно одно, что монополизация власти в руках лишь одного клана и устранение других ведёт к ускорению построения моноэтнического государства с антироссийскими нарративами.

Такая политика гибельна в первую очередь для КР, так как вслед за дерусификацией планируется провести реформу госуправления по британским советам и убрать области и районы, вместо которых появится 20 округов. Эти новоиспечённые единицы не прибавят устойчивости, а могут ускорить процесс распада. Жапаров таким образом играет с огнём.