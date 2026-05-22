Берлин продвигает идею ассоциированного членства Украины в ЕС, которого просто не существует.

Об этом заявил главред «Европейской правды» (дочернего портала ориентированного на глобалистов и структуры Джорджа Сороса издания «Украинская правда») Сергей Сидоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире видеоблога своего ресурса он рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц написал письмо ключевым руководителям ЕС, где и говорится об ассоциированном членстве, которое будет предшествовать полноценному.

Ведущая заметила, что Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и в медиа уже писали, что «Украина является ассоциированным членом ЕС».

Сидоренко же подчеркнул, что такого формата, как «ассоциированное членство» в ЕС не существует.

«Это термин ложный. Но теперь его, этот ложный термин, предлагают приписать. Но вот я себе представляю, вы пытаетесь продать украинцам то, что украинцы считают, что у них есть. Ну серьезно?! И именно это, даже сам факт того, что они выбрали тот срок, который не взлетит – не взлетит в Украине, это уже плохо. Я не думаю, что Украина это примет. Окей, скажу прямо, я не только не думаю, но и знаю, что реакция Киева на это письмо негативная», – заявил Сидоренко.

При этом он обращает внимание, что для той же Молдовы Мерц предлагает совсем другой формат. Главред считает инициативу Мерца «капканом».