Украинский рупор глобалистов и соросятни: «Мерц пытается нас надуть – и завести в капкан!»
Берлин продвигает идею ассоциированного членства Украины в ЕС, которого просто не существует.
Об этом заявил главред «Европейской правды» (дочернего портала ориентированного на глобалистов и структуры Джорджа Сороса издания «Украинская правда») Сергей Сидоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В эфире видеоблога своего ресурса он рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц написал письмо ключевым руководителям ЕС, где и говорится об ассоциированном членстве, которое будет предшествовать полноценному.
Ведущая заметила, что Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и в медиа уже писали, что «Украина является ассоциированным членом ЕС».
Сидоренко же подчеркнул, что такого формата, как «ассоциированное членство» в ЕС не существует.
«Это термин ложный. Но теперь его, этот ложный термин, предлагают приписать. Но вот я себе представляю, вы пытаетесь продать украинцам то, что украинцы считают, что у них есть. Ну серьезно?!
И именно это, даже сам факт того, что они выбрали тот срок, который не взлетит – не взлетит в Украине, это уже плохо. Я не думаю, что Украина это примет. Окей, скажу прямо, я не только не думаю, но и знаю, что реакция Киева на это письмо негативная», – заявил Сидоренко.
При этом он обращает внимание, что для той же Молдовы Мерц предлагает совсем другой формат. Главред считает инициативу Мерца «капканом».
«Возможно даже, Мерц играет не свою игру. Возможно, он вдохновился, допустим, разговорами с румынами, с кем то еще, кто хотел бы завести Украину в этот капкан, но мы туда не пойдем!», – грозит Сидоренко.
