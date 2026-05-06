«Хайполовы и дегенераты»: полковник Сивков о призывах к ядерным ударам по Украине

Анатолий Лапин.  
06.05.2026 13:55
  , Москва
РФ не может наносить ядерные удары по Украине, потому что на тактическом уровне они не приведут к перелому ситуации, а на стратегическом заденут и российскую территорию так, что придется проводить эвакуацию вплоть до Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается применения ядерного оружия, такое могут утверждать только враги. Давайте разбирать по точкам. Если речь идёт о применении ядерного оружия против войск, то зона поражения ядерного оружия не столь уж и большая. По танкам тактический ядерный боеприпас даёт радиус поражения 2—3 км. Это тактическая зона полка всего-навсего. Зона радиационного поражения будет измеряться десятками километров. Это опасная зона. А зона менее опасная, но тем не менее радиационного поражения — сотнями километров. Это по Европе долбанёт. То есть мы долбанём, уничтожим полк, а потом через эту зону надо будет нам идти со своими войсками, где находиться больше получаса – часа нельзя, плюс чудовищный негативный эффект.

Это один ядерный боеприпас, а если речь идёт о массовом применении ядерного оружия, то вся эта дрянь полетит на Россию. Тогда придётся эвакуировать все западные районы России, возможно, вплоть до Москвы. Полетит в Европу, плюс Россия превратится в изгоя мира. Поэтому те, которые призывают к применению ядерного оружия, это те люди, которые хотят превратить Россию в изгоя мира. Либо просто хайполовы и дегенераты», – заявил Сивков.

