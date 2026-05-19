Дипломат: Отношение к членству Украины в ЕС надо пересмотреть – это такой же агрессивный блок

Руководство России больше не имеет права декларировать, что не видит проблемы во вступлении Украины в Евросоюз, поскольку это объединение превратилось в такой же враждебный антироссийский блок, как и НАТО.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина не вступает в НАТО [переговорное условие]. Но тут возникает новый момент, которого не было в 21-м году. Он заключается в том, что на замену НАТО в военно-интеграционном плане на полных парах идёт ЕС, против вступления в которого мы не шибко-то и выступали. Но при нынешней ситуации проблема ЕС получает совершенно другую окраску: из чисто торгово-экономической, частично финансовой, она превращается в более, наверное, такую военно-политическую», – отметил Бакланов.

«Поэтому этот вопрос вообще по вступлению в какой-то альянс, против нас направленный, надо рассматривать по-новому. Я нигде этого пока не вижу. Как в отношении НАТО, мы пока по ЕС требования не сформулировали. Значит, нужно будет это сформулировать», – предупредил дипломат.

