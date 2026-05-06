По параду в Москве может ударить под чужим флагом третья сторона, заинтересованная в продолжении войны.

Об этом на канале «LibertyUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я, кстати, рекомендую киевлянам на 8-9-е всё-таки выехать на уху или шашлык. Или просто к родным. Смотрите, Зеленский своим дурным языком нарассказывал о том, что там будут лететь дроны, что ударим по параду. А теперь представьте себе – не Зеленский, нет, какая-то третья сторона, которая заинтересована в продолжении войны, их разведка, как операция «Паутина» была, с украинской маркировкой, запускает десяток дронов по Красной площади. И у России развязаны руки, и они бьют по Киеву.

От дурной головы ногам морока – это про Зеленского. Он ляпал о ядерном оружии перед началом большой войны в Мюнхене, и это дало возможность Путину потом оправдывать СВО. Теперь ляпает своим грязным языком. Даже если подобные вещи нужно сделать – зачем ты о них рассказываешь? Это демонстрирует, что он был, есть и остаётся стендап-комиком, а не государственным деятелем», – сказал Мосийчук.