Мосийчук настоятельно рекомендует киевлянам выехать на 8-9 мая
По параду в Москве может ударить под чужим флагом третья сторона, заинтересованная в продолжении войны.
Об этом на канале «LibertyUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я, кстати, рекомендую киевлянам на 8-9-е всё-таки выехать на уху или шашлык. Или просто к родным. Смотрите, Зеленский своим дурным языком нарассказывал о том, что там будут лететь дроны, что ударим по параду. А теперь представьте себе – не Зеленский, нет, какая-то третья сторона, которая заинтересована в продолжении войны, их разведка, как операция «Паутина» была, с украинской маркировкой, запускает десяток дронов по Красной площади. И у России развязаны руки, и они бьют по Киеву.
От дурной головы ногам морока – это про Зеленского. Он ляпал о ядерном оружии перед началом большой войны в Мюнхене, и это дало возможность Путину потом оправдывать СВО. Теперь ляпает своим грязным языком. Даже если подобные вещи нужно сделать – зачем ты о них рассказываешь? Это демонстрирует, что он был, есть и остаётся стендап-комиком, а не государственным деятелем», – сказал Мосийчук.
Что касается объявленным и тут же сорванным Зеленским «режимом тишины» с 5 на 6 мая, вместо предложенных Россией дат, Мосийчук уверен, что киевский диктатор сделал по принципу «абы не как у русских».
«Путин объявил 8-9-го зная, что в странах Европы, где воевали и туда, и сюда, а то и вовсе были на стороне нацистской Германии, отмечают день траура и памяти. Поэтому он сказал – и 8-е, и на День Победы мы делаем перемирие. А у Зеленского логика где? Ни исторической привязки, ничего: лишь бы не так», – возмущается экс-депутат.
