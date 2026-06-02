«Какие мигранты? Вместо украинцев будут человекоподобные роботы и дроны» – нацист Корчинский

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 16:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 568
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинцам нужно смириться с перспективами исхода людей и плохой экономики, но главное – не пустить на свою землю иностранных рабочих.

Об этом в эфире «5 канала» заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам нужно смириться с перспективами исхода людей и плохой экономики, но главное – не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая, напомнив, что Корчинский выступает против мигрантов как рабочей силы на Украине, поинтересовалась, где же взять 4,5 миллиона необходимых, по оценкам экспертов, рабочих рук для Украины после войны.

«ХХI век – это век человекоподобных роботов. Сейчас, когда подождать полтора-два года, за нас все будут делать эти механические создания. Зачем нам мигранты?», – высказался Корчинский.

По его словам, можно будет приспособить дроны вместо курьеров для доставки, например, пиццы.

«Зачем нам пакистанец, если у нас есть дроны? На это надо делать ставку. Они понимают, как идет роботизация, что дальше все меньше потребности в человеческих руках и хотят успеть завезти сюда 4,5 миллиона из Бангладеш до того, как все поймут, что это категорически не нужно», – считает нацист.

Он добавил, что такие планы вынашивает «мировое зло», которое «хочет уничтожения белой расы».

«С плохой экономикой мы как-то проживём. Мы все раннее Средневековье прожили при плохой экономике. Как-то выжили. Переживем, даст бог, и цифровую эпоху несколько лет с плохой экономикой. Но если будем ставить экономику на первое место, то украинцев здесь просто не будет. У нас будет хорошая экономика без украинцев», – рассуждал нацист.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Какие мигранты? Вместо украинцев будут человекоподобные роботы и дроны» – нацист Корчинский

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить