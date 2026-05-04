Стармер жалуется на раздрай в НАТО – и намекает, как остепенить Трампа

Анатолий Лапин.  
04.05.2026 13:34
  (Мск) , Ереван
Великобритания, Дзен, НАТО, США


Альянс НАТО переживает не самые лучшие времена, поэтому настало время европейским странам объединиться и вооружиться.

Об этом, выступая на Европейском саммите в Армении, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не можем отрицать, что некоторые из альянсов, на которые мы привыкли полагаться, находятся не в том состоянии, в каком нам хотелось бы. В этих альянсах больше напряжённости, чем должно быть. Поэтому нам очень важно сообща противостоять этой проблеме как группе стран. На тактическом уровне, я думаю, мы неплохо справляемся.

Так, в коалиции стран, поддерживающих Украину, мы объединили группу государств, преследующих одну цель обеспечения гарантий безопасности для Украины. Это группа стран, объединённых общей целью, у которых есть не только политическое единство, но и продвинутое военное планирование

Я думаю, это доказывает, что мы можем действовать гибко, оперативно и объединять страны в такие коалиции, при условии, что у нас есть единая цель.

Но в стратегическом плане нам нужно сделать больше, потому что в вопросах обороны и безопасности мы в Европе отстаём. Уже много лет мы не достигаем тех целей, которые перед собой ставим. В НАТО должен быть более сильный европейский элемент. В этом я не сомневаюсь.

Таким образом, в вопросах обороны и безопасности, торговли и энергетики, которые стали инструментами давления, нам нужна гораздо более сильная Европа, которая объединится вокруг этих проблем», – заявил Стармер.

