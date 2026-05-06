«Тема НАТО для нас закрыта» – украинский политолог

Вступление Украины в НАТО невозможно, а в Евросоюзе «незалежная» может рассчитывать только на неполноценное членство.

Об этом на канале «Одеса.live» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Забудьте о НАТО. Той НАТО, что мы знали, уже нет, и как минимум при Трампе не будет. Во-первых, Трамп категорически против вступления Украины в НАТО. Байден хотя бы не говорил нет. А сейчас всё, тема НАТО закрыта, это была уступка США по отношению к России», – сказал Фесенко. «Так что, нужно вносить поправку в Конституцию?» – спросила ведущая.

«При чём тут Конституция, многие её нормы сейчас не работают. Это не означает, что нужно вносить изменения. Пускай они остаются. Это будет такой конституционный артефакт, который есть в тексте, но не имеет никакого политического значения», – ответил политолог.

Фесенко подчеркнул, что и вступление Украины в ЕС практически невозможно – разве что как неполноценного члена.