«Процесс может длиться столетиями»: ЕС намерен бесконечно дурить Украину

Игорь Шкапа.  
18.04.2026 21:50
  (Мск) , Киев
Отказывая Украине в реальных перспективах членства в ЕС, Брюссель таким образом провоцирует Киев на дальнейшее продолжение войны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На этой неделе Украина получила очередные сигналы, что ее вступление в ЕС будет отложено под предлогом необходимости проведением полного цикла реформ, напомнил укро-эксперт.

«Конечно, мы не хотим ослаблять Зеленского, поэтому тихонечко будем саботировать украинское вступление в ЕС», – описывает логику Брюсселя Бортник.

Он говорит, что «всё это глубочайший обман», поскольку исчерпывающего списка реформ нет, а сам процесс вступления в ЕС может длиться сколь угодно времени.

«Есть страны, которые, например, как Северная Македония, отказались от своей идентичности, поменяли свою конституцию, название страны, всё поменяли, но так и не вступили в ЕС. Поэтому это западня. Вступление в ЕС крайне необходимо для Украины, в том числе и для завершения войны. У меня складывается впечатление, что те отказы от ускоренной программы вступления в ЕС, которые сейчас звучат, – это, в том числе, противодействие потенциальной геополитической модели мирного урегулирования, где в обмен на определённые уступки РФ Украина получила бы статус члена ЕС, президент и его команда сохранили бы власть и вошли бы в историю как лидеры, которые привели Украину на Запад», – Бортник, сам уже давно сбежавший в Польшу, явно озвучивает потайную мечту т.н. «адекватников».

«Но этого шанса, этой возможности Украине сейчас не дают. Нет исчерпывающего списка реформ. Это реформирование, трансформирование Украины может длиться столетиями и ничем в конечном итоге не завершится или завершится провалом, отказом де-факто, как мы наблюдаем сейчас со стороны НАТО», – страдает укро-политолог.

