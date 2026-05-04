Минувшей ночью украинский беспилотник врезался в жилую высотку на улице Мосфильмовской в Москве – это престижный район столицы, где, в частности, находится посольство Сербии.

Несмотря на разрушение квартиры, мэр Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. Однако атака носит символическое значение накануне проведения парада 9 мая, на срыв которого явно нацелен бандеровский Киев. Долгое время ПВО удавалось сбивать большинство украинских дронов на подлёте к Москве.

«Тут важно, что с тех пор, как вражеский дрон врезался в президентский штандарт на Кремле, московское ПВО превратилось в непроходимый бастион. Дроны до значимых объектов в Москве не долетали давным-давно. Как вышло, что пропустили? Эксцесс, перегруз ПВО, новые технологии на дронах ВСУ? Перед 9 мая тревожный сигнал. Киев будет из кожи вон лезть, чтобы испортить в Москве День Победы»,- подтверждает помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

Военкор Елизавета Алексеева уточняет:

«Это соседняя улица с моими родителями. Кстати, в этом доме, если не ошибаюсь, живет много наших артистов… От этого места до центра города пятнадцать минут езды без пробок. Прощупывают нашу систему ПВО перед 9 мая… Это я специально для жителей столицы, которые искренне верят, что война далеко. И для артистов из соседних домов, что привыкли летать отдыхать в Европу, где делают запчасти от этих БПЛА».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова указывает:

«Зеленский, наверняка, ликует. Это его личная зацикленность на Москве – как бы ее разнести. Считается, что, когда в Москву будет прилетать, москвичи потребуют закончить СВО. Но, судя по настроениям, которые я наблюдаю из Москвы, они потребуют жахнуть. У слишком многих это требование на уме».

Доктор политических наук Игорь Скурлатов подтверждает:

«Не буду сгущать «краски», но Запад уничтожит же нас в случае дальнейшего отсутствия инициативы со стороны России. Время работает против нас. Страна кишит врагами, похабномирной шестой колонной».

Обозреватель Юрий Баранчик напоминает:

«Страна тиха, пока молчит Москва. Пора принимать меры».

Военкор Юрий Котенок выдвигает версию: