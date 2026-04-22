«Украинский опыт поможет противостоять оси зла» – сенатор-республиканец призвал заключить союз с Киевом

Максим Столяров.  
22.04.2026 21:57
Коммунистическая партия Китая не менее других наблюдателей учитывает опыт боевых действий, как на Украине, так и в ходе сопротивления Ирана американо-израильской агрессии.

Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил американский сенатор-республиканец Джо Уилсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Распространение дешёвых беспилотников, которые перехватываются с помощью дорогостоящих западных технологий, призвано свести на нет эффективность традиционных методов борьбы с этой угрозой и вынуждает западные страны тратить миллиарды на перевооружение.

Коммунистическая партия Китая берёт это на заметку. Она создаёт собственную армию беспилотников.

Пока отважные мужчины и женщины из ВС США противостоят этой оси зла, мы опираемся на опыт украинцев, которые уже не раз участвовали в боевых действиях. Украина заключает союзы с государствами Персидского залива, которым угрожает война в небе, волны иранских беспилотников и баллистических ракет.

Защищая свою страну от геноцидального вторжения военного преступника Путина, Украина предлагает свои возможности союзникам, сражающимся с той же осью зла», – причитал Уилсон.

«В основе союза между Америкой и Украиной лежат общие ценности свободы, процветания и готовности жертвовать ради будущих поколений. Мы приветствуем сегодняшних свидетелей, которые разоблачают преступный сговор режимов Тегерана и Москвы и рассказывают о том, что может сделать Конгресс для более тесного взаимодействия с Украиной.

Мы должны объединить усилия, чтобы эффективно противостоять этой оси диктаторов. Мы должны сделать так, чтобы бесценный опыт Украины в адаптации и производстве оружия для защиты своей страны и всего свободного мира стал неотъемлемой частью трансатлантической оборонной архитектуры», – бредил американец.

