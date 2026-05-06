В Киеве нет места в элитных ресторанах, а в селах – нет места на кладбищах, – Скороход

Проводимая на Украине мобилизация крайне несправедлива и должна быть отменена.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я не знаю, что мне ответить военнослужащему, который мне говорит: «Меня лишили возможности иметь детей. Я должен воевать за того, у кого трое детей, за его детей, защищать его жену и его. Где справедливость?». У меня нет ответа на этот вопрос. У меня нет ответа на вопрос, почему кто-то купил себе инвалидность и нормально себя чувствует, а другие, без рук, без ног уже признаются годными для службы в тылу. Это как? Что мне им отвечать? И о какой тогда справедливости можно говорить?

Что отвечать на то, что у нас половина купила себе уходы, хотя родители, за которыми они ухаживают, живут вообще в других городах и нормально себя чувствуют, ведут себе бизнес. Одни красиво развлекаются, – посмотрите, у нас переполненные города дорогими авто, элитными. У нас на выходных в элитных заведениях негде сесть. Заезжаешь в село — пустота и полное кладбище. Вот и вся разница. Это нормально? Нет, это ненормально.

И если нам великие и сильные страны этой, которые на войне зарабатывают и на крови зарабатывают, будут рассказывать, как кто должен умирать за их лучшую жизнь. Нет уж, извините, мы все равны перед законом, по Конституции, которую президент остановил. Так давайте будем тогда равны. А не так, что те пускай гибнут, очищение. Очищение земли от кого? От украинцев? Тогда кто здесь будет жить? Нет, либо воюют все, либо не воюет никто», – возмущается Скороход.