Киевская верхушка не желает вести никаких переговоров с российскими дипломатами.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил экс-начальник ГУР МО Украины, ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (террорист в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сергей Лавров говорил, что эти переговоры не являются…» – начали задавать вопрос в зале.

Но Буданов перебил журналиста.

«Пожалуйста, не тратьте ни моё, ни своё время на пана Сергея Лаврова! Если вы проанализируете, что он говорил в разные периоды – просто не о чем говорить. Он меняет мнение просто на ходу», – высказался глава Зе-офиса.

«А какой в России есть разумный человек, с которым можно иметь дело?», – не успокаивался журналист.

«Вы лезете туда, о чём я явно не хочу говорить. Мы пытаемся делать свою работу, и я в неё верю. Вот и всё, что я вам скажу. А любые более-менее чувствительные аспекты переговоров не могут быть разглашены. Поэтому я не могут ответить на ваш вопрос», – уклонился Буданов.

Отметим, что Буданов бросает демонстративный вызов Зеленскому, налаживая контакты с его конкурентами.