Польский журналист: Называем в соцсетях украинцев бандеровцами – и это не российские боты

Украина слишком поздно начала пытаться договориться с Польшей по части разрешения исторических вопросов, когда уже зерно украинско-польского раздора посеяно и дало всходы.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил сочувствующий киевскому режиму журналист польской «Dziennik Gazeta Prawna» Михал Потоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да [фигура Бандеры является одной из причин, портящих украино-польские отношения], исторические причины. Одна из причин непонимания в этом историческом плане – это то, что поляки и украинцы различаются своим отношением к значению истории. Да, в том числе украинцы, которые приехали в Польшу. Хотя, я бы сказал, что больше всего недопонимания между политиками. Конечно, это влияет на отношения поляков к украинцам, очень часто начинают использовать «антибандеровские» нарративы в соцсетях. Например, написать об украинце – бандеровец, если он что-то украл или избил кого-то, это, конечно, присутствует. И одна из причин – это то, что мы очень поздно начали реально заниматься решением проблем с поисками и эксгумацией», – сказал Потоцкий.

«Это было непонятно, с точки зрения украинской власти, почему мы так зациклились на этом, но это очень негативно повлияло на отношения в большой части общества, к украинцам как таковым. И это не только из-за интервенции российских ботов или троллей. Частично так, но сказать, что отношение ухудшилось только из-за российских троллей, не снимает ответственность с нас», – добавил поляк.

