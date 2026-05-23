Эксперт: Украина в гробу всех видала – пролёты дронов через Прибалтику продолжатся

Максим Столяров.  
23.05.2026 19:06
  (Мск) , Москва
Война, Дзен, Прибалтика, Украина


Инциденты с украинскими дронами, пролетающими через воздушное пространство Прибалтики, продолжатся, несмотря на то, что Киеву не было дано на это никаких разрешений.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем более массовыми будут эти налёты, тем чаще такие случаи будут происходить. Существует мнение, что есть мечта украинского командования – любыми способами вовлечь страны НАТО в вооружённый конфликт. Сделать так, чтобы они шаг за шагом потихоньку привыкли к тому, что они выполняют некоторые функции. …Украинцы залётами дронов втягивают в эту историю страны Прибалтики.

Я уверен, что эти пролёты преднамеренные, но, одновременно с тем, никаких разрешений на пролёты через свою территорию страны Прибалтики и Финляндия не давали никому. Это исключено. Просто украинское командование в гробу видало все эти условности – летает там, где им выгодно. Потому что для Украины международного права не существует. И, если надо поступиться интересами союзников, – пусть.

Это пролёт через зону, в которой тебя гарантированно не собьют. Вот так – запустишь 200 штук, долетит 5, а через Прибалтику запустишь 200 штук – долетит 200», – сказал Ширяев.

«Это просто нехитрый военный расчёт. Вот, Израиль – страна, которая в гробу видала всех, если ей что-то надо, они делают и не интересуются ничем – мнением ООН или Трампа. Приблизительно так ведёт себя Украина. Это экзистенциальный конфликт», – добавил эксперт.

