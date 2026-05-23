Укро-политолог об ударе по Старобельску: Мы же полигон. Испытывают дроны с искусственным интеллектом

Украина и дальше будет использовать дроны с искусственным интеллектом, как при вчерашнем ударе по общежитию в ЛНР, а, значит, жертв среди гражданских не избежать.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В информационном пространстве постараются эту тему заретушировать. С искусственным интеллектом – судя по всему, мы имеем только очень приблизительное представление о возможностях и совершенстве этих технологий. Но то, что эта технология – это будущее войны 4.0, и не так страшны дроны, как то, что они будут способны сами принимать решения относительно уничтожения цели. Судя по тому, что эта технология ещё сырая, неизбежно будут сопутствующие жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Но мы же прямо говорим, что Украина – это полигон для отработки новых систем оружия», – сказал Золотарёв.

Он добавил, что стоит ждать ответ за удар по общежитию.

«Будет ли расследования – я думаю, ничего не будет. Но это – война, и судя по всему – не думаю, что влажные мечты некоторых тушек относительно того, что ядеркой – этого не будет. Некоторые технологи, работающие на офис [Зеленского] играют на страхах, что в течение месяца по Киеву или Львову – нет, думаю, не случится. Но, судя по всему, массированный комбинированный ракетно-дроновый удар можно ожидать в течение ближайших 7-10 дней», – предостерёг укро-эксперт.

