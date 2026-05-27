Тихановская: Наша судьба зависит от победы бандеровцев. Украина уже настолько мощна!
Белорусские нацисты-змагары захватят власть в Минске, если бандеровский режим одержит победу в военном противостоянии с Россией.
Об этом в рамках визита в Киев заявила самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Может быть, вы не понимаете влияние украинских нарративов на белорусское общество. Мы понимаем, что свобода белорусов в большой степени зависит от победы Украины, и каждое слово президента Зеленского, каждое доброе слово от украинского народа вдохновляет белорусов», – сказала Тихановская.
Она начала каяться перед бандеровцами.
«Поверьте, очень тяжело жить, когда ты понимаешь, что твоя страна стала страной-соагрессором вопреки воли белорусского народа. Мы разделяем ответственность как нация за то, что Беларусь была втянута в Украину, но мы не можем разделить вину за это – это разные вещи. Лукашенко виноват в том, что случилось, а мы разделяем ответственность, что допустили Лукашенко ко власти и не смогли за 30 лет эту систему разрушить. Но мы продолжаем свои попытки и, конечно, такой мощный союзник, региональный лидер, как Украина, нам очень нужен», – заявила Тихановская.
Она пообещала помогать режиму Зеленского в деморализации белорусов.
«Это, прежде всего, сотрудничество в медийной сфере, говорить, что украинцы готовы ответить. Если будут атаки, Украина уже настолько мощна и уверена в себе, что когда могут быть атаки со стороны Белоруссии, белорусы, которые, возможно, погонятся за легкими российскими деньгами, они понимали последствия не только для себя лично, но и для страны».
