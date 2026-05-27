Кедми: Зеленский на самом деле мечтает о подключении Белоруссии к СВО

Анатолий Лапин.  
27.05.2026 11:54
  (Мск) , Киев
Если российская армия действительно будет использовать Белоруссию как плацдарм для нового наступления на Украину, это положит конец киевскому режиму.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Белоруссия втянется в войну – это конец Украины. С севера вся белорусско-украинская граница, российские войска оттуда войдут на Украину как нож в масло, причём на самых стратегических местах.

Достаточно из Белоруссии войти в Винницкую, Ровенскую и Волынскую область, и всё. И тогда можно переносить столицу Украины куда угодно из Киева.

Отрезать Украину от Запада может только Беларусь или с территории Беларуси. И перекрыть то, что российская армия не смогла или не хотела перекрыть все пути снабжения Украины от белорусской границы до Чопа – раз плюнуть», – заявил Кедми.

По его словам, Украина педалирует тему вторжения из Белоруссии, чтобы втянуть ее в конфликт, который, по мнению диктатора Владимира Зеленского, обяжет ввязаться в войну страны НАТО:

«Второе — втянуть Беларусь. А чем хороша Беларусь, чтобы её втянуть в конфликт? Это сразу втягивает более серьёзно в конфликт и Польшу, и прибалтийские страны, и Великобританию, и Скандинавские страны. То есть расширение конфликта — это идёт на пользу Зеленскому».

