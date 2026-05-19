У Тихановской даже попеняли Западу, чтобы подыграть Зеленскому

Елена Острякова.  
19.05.2026 12:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1424
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка расхвалил украинского диктатора Владимира Зеленского за истерику, которую тот устроил по поводу  плановой тренировки в Белоруссии частей, отвечающих за применение и обеспечение ядерного оружия в рамках Союзного государства.

В интервью украинским «Суспильным новынам» Вячорка разразился причитаниями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка расхвалил украинского диктатора Владимира Зеленского за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Эти учения – это провокация, это ядерный шантаж не только Украины, но и Литвы, Польши, Латвии. Это попытка создать ощущение страха у населения соседних стран. Мы понимаем, что ядерное оружие, «Орешники», размещение российской военной инфраструктуры на белорусской территории – это подготовка к возможной эскалации, где Беларусь для России имеет стратегическое значение. И очень хорошо, что президент Зеленский и украинское руководство начали об этом открыто говорить, потому что на Западе очень часто нет понимания, насколько Беларусь важна в этой всей войне», – сказал Вячорка.

Змагары подготовили для ЕС новый список санкций против России и Белоруссии.

«Мы подготовили список санкций, которые передали украинской стороне, чтоб не дать России и лукашенковскому режиму строить инфраструктуру. Очень много деталей для этой инфраструктуры поставляется из западных стран», – сказал Вячорка.

Как сообщает Минобороны РФ, с 19 по 21 мая 2026 года «проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии». К манёврам привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также «будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь».

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что европейские страны НАТО разработали план конфликта в Белоруссии, который может быть запущен в случае заморозки боевых действий на Украине.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском У Тихановской даже попеняли Западу, чтобы подыграть Зеленскому

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить