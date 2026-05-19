Избранный недавно премьер-министром Болгарии Румен Радев, которого оппоненты представляли «агентом Кремля» и «новым Орбаном», во время визита в Германию не стал призывать остановить накачку бандеровцев вооружениями, но высказался за более хитрое склонение Кремля к прекращению СВО – добавив не только военное и экономическое давление, но и переговоры.

При этом Радев уточнил, что не важно, кто будет представлять Европу на переговорах – главное, чтобы такие переговоры вообще начались, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для нас самое главное, не важно, есть ли у нас один переговорщик или целая команда, самое главное, что переговоры вообще ведутся, и что Европа находится в состоянии, сочетающем баланс между военными, политическими и экономическими инструментами. Потому что борьба на истощение ослабляет всех, как политически, так и социально, и экономически. Поэтому мы надеемся, что эти переговоры начнутся как можно скорее», – заявил Радев.

Западная пресса ранее сообщала, что в Берлине рассматривают в качестве переговорщика Франка-Вальтера Штайнмайера одного из участников обмана России с Минскими соглашениями.