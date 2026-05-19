«Мусор, пи*ор, х**сос»: полицаи-пособники ТЦК рассказали, как к ним относятся украинцы
Из-за участия в мобилизационных мероприятиях по отлову «пушечного мяса» многие украинские полицейские опасаются без нужды выходить на улицу в форме.
Об этом в материале, посвященном проблемам патрульной полиции, пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Напомним, что патрульная полиция была создана в 2015 году на фоне постмайданной истерии. Тогда из органов МВД вычистили значительную часть профессионалов, в патрульную полицию набрали людей, не имеющих ни малейшего понятия о службе – барменов, татуировщиков и так далее.
Впрочем, бывший арт-директор одного из киевских клубов, успевший поработать патрульным, а недавно перешедший в Академию патрульной полиции, где преподает цикл специальных дисциплин, признает, что ностальгирует по тем временам.
«Прошла неделя, как мы на линию вышли. И однажды ночью что-то случилось – не помню уже, какой была ситуация. Я звоню своему командиру роты и говорю: «Командир, что делать?». А он говорит: «Я менеджер по продажам. Я е*у, что делать? Открывай книгу, смотри», – вспоминает Литвиненко.
В публикации указывается, что самая болезненная точка ежедневной службы для патрульных сегодня – мобилизационные мероприятия вместе с ТЦК, что стало фактором, «который выталкивает людей из полиции».
«Руководство постоянно говорит: «Вы должны днем привозить по два человека». Но это вообще невозможно. Нет их! У людей отсрочки, резервы, инвалидности и так далее. А большинство людей, которые не хотят служить и не имеют соответствующих документов, сидят дома», – жалуется в беседе с изданием один из патрульных по имени Игорь.
Примечательно, что недавно глава Нацполиции Иван Выговский признавал: недоверие к полиции достигло такого уровня, что люди не хотят вызывать наряд, даже если что-то случилось – мол, приедет экипаж и заберет в ТЦК их или одного из родственников.
Литвиненко рассказывает, что время от времени люди жестами просят экипаж остановиться, полицейские думают, что от них требуется помощь, но не тут-то было.
«Ты его останавливаешь, а он тебе: «Мусор, пи*ор, х**сос». И ты стоишь здесь и обтекаешь. Я ветеран войны, у меня два высших образования, я хочу реально в этой стране что-то изменить… А не могу ничего поделать. Помню такие ситуации были, когда я только с фронта вернулся. У меня просто штора падала. Мне хотелось его разорвать в машине», – плачется Литвиненко.
«УП» отмечает, что после того, как полиция начала участвовать в мобилизационных мероприятиях, таких историй стало больше. Более того, некоторые полицейские, не выходящие в патруль, не появляются в форме на улицах без рабочей надобности.
