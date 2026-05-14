«Язык сломали говорить. Нужно одно решение». Генерал о том, как остановить удары по России

Анатолий Лапин.  
14.05.2026 15:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1271
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Россия может лишить Украину возможности наносить дальнобойные удары дронами, но для этого нужно решение на высшем уровне.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы Михаилом Делягиным на канале «Царьград» заявил его коллега по парламенту, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может лишить Украину возможности наносить дальнобойные удары дронами, но для этого нужно решение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Можно было сбить спутник? Да можно, но на это нужно решение. То есть, в принципе, если мы начнём «старлинковские» спутники сбивать, я думаю, империя Маска обрушится, потому что у него просто рухнет по деньгам…

Они используют типа как украинские беспилотники, которые собираются в странах Восточной и Западной Европы. На них бирка «сделано в Украине» присобачивается. То есть, надо бить по производству. Это тоже можно сделать, причём все средства есть.

Третье, – то, о чём язык сломали говорить. Наверное, первое даже. Если не будет управления – не будет никаких беспилотников. Основные пункты управления и дата-центр…

Система управления из чего состоит? Пункт управления. Второе что? Органы управления. Это люди. И третье — автоматизированная система управления. Вот, куда надо бить — пункт управления, то есть место, откуда управляют, второе — по тем, кто управляет, и третье — разрушает саму основу системы управления, систему связи, автоматизированную систему управления. И всё. Если это разрушить, ничего никуда не полетит… Но, для этого нужно решение», – заявил Гурулев.

Ранее военный эксперт, полковник Константин Сивков заявил, что Украина и Запад будут лишь наращивать масштаб дроновых налетов на Россию, поэтому сейчас нужно либо переходить к решительному наступлению, либо завершать СВО.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Язык сломали говорить. Нужно одно решение». Генерал о том, как остановить удары по России

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить