Киевский философ: «Лучше договориться с Россией, чем безуспешно пытаться ее уничтожить»

Игорь Шкапа.  
23.05.2026 15:50
  (Мск) , Киев
Война с Россией, по сути, противоречит украинской конституции.

Об этом в эфире канала объявленного РФ в розыск политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«От имени какой Украины говорит [террорист] Буданов или президент? От имени нации или республики? По конституции, они должны говорить от имени республики, а у них все чаще дискурс нации. Ребята, тогда это подмена. То есть, мы воюем не за то, что в конституции. Если продолжать войну и воевать не за то, что в конституции, то вы хотя бы объявили за что. Это же важно, этого вопроса нельзя избегать, потому что люди будут разбегаться из страны, с фронта. Та страна не ставила себе цель в конституции уничтожения России как империи», – сказал философ.

Он считает, что Украине нужно ориентироваться на позитивные перспективы.

«Какая позитивная перспектива в разрушении России как империи для нас? Прямой нет. Неясно, как оно будет. Не ясно, что будет лучше, договориться с этой Россией или уничтожить ее как империю, и получить на ее территории ряд государств – слабых и непонятно каких», – тревожится Дацюк.

