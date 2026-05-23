«Более ссыкливого человека, чем «Мадьяр», я не встречал» – ВСУшник
Нынешний командующий силами беспилотных систем ВСУ [террорист] Роберт Бровди демонстрировал трусость на войне.
Об этом в беседе журналисткой Натальей Влащенко заявил киевский журналист-расследователь Владимир Бойко, недавно демобилизованный из ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас был такой своеобразный, интересный командир взвода – младший лейтенант Бровди Роман Иосифович, который все известен как «Мадьяр». Более, можно прямо скажу, ссыкливого человека я не встречал», – сказал Бойко.
Он рассказал о ситуации под Николаевом в 2022 году, когда надо было готовить город к обороне на второй линии.
«Мадьяра» там никто не видел. Командир батальона стал выгонять его уже пинками. Он кричал, верещал, что там обстрелы, а он командир взвода, должен организовывать своих людей», – вспоминает журналист.
Он говорит, что позже главком ВСУ создал 251-й отдельный батальон, в котором числились экс-глава МВД Юрий Луценко, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян и «Мадьяр».
«А наш батальон очистили от этого хлама. И это была боеспособная часть», – говорит Бойко.
