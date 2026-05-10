Москва пригласила на Парад Победы смещённого Вучичем популярного сербского политика

Алексей Топоров.  
10.05.2026 18:36
  (Мск) , Белград
Президент России Владимир Путин лично пригласил председателя сербского Социалистического движения и главу сербского филиала Российского исторического общества Александра Вулина на День Победы в Москву.

В Москве Вулин встретился с советником президента России Антоном Кобяковым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кобяков отметил, что Россия традиционно рассматривает Сербию как одного из важнейших партнеров на Балканах, отношения с которым основаны на давней дружбе и духовной и исторической близости.

Вместе с Вулиным они обсудили вопросы подготовки к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму в 2026 году и возможность более активного участия сербских представителей в его программе.

А также участие сербов в международных мероприятиях, проводимых в России, включая Российскую энергетическую неделю, Международный форум объединенных культур и других крупных международных площадках.

«Сербию и Россию связывают давние исторические, духовные и братские отношения. Для нас особенно важно придерживаться независимого курса и развивать сотрудничество, основанное на взаимном уважении, поддержке суверенитета и стремлении к равноправному партнерству», – подчеркнул Вулин.

Примечательно, что сербский гость – экс-глава сербской спецслужбы БИА, бывший вице-премьер, лишился всех госпостов под давлением Запада. При этом, по сути, Вулина сдал его многолетний политический партнёр, в команде которого он работал, в том числе главой МВД и министром обороны, нынешний президент Сербии и главный поборник «европейского пути» своей страны Александр Вучич.

Стоит отметить и тот факт, что Москва приближает Вулина, как более внятного и последовательного партнёра, убеждённого русофила и адепта собирания Сербского мира накануне объявленных в стране очередных перевыборов, которые могут пройти в конце текущего года.

