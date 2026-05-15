Сотрудники ТЦК без опаски убивают неугодных украинцев, а начальство и депутаты покрывают преступления «могилизаторов».

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Антон Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый депутат в этом зале постоянно получает жалобы людей на беспредел, который творят ТЦК. Людей хватают на улицах, как в старом мультфильме «Чиполлино». Там так же хватали людей. Потом людей бьют, забирают телефоны, пытают. Многие люди, которые никогда не болели эпилепсией, потом о них пишут, что «погиб во время ВЛК от эпилепсии», – сказал Яценко.