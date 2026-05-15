«На Украине теперь как в сказке про Чиполлино» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
15.05.2026 11:38
  (Мск) , Киев
Сотрудники ТЦК без опаски убивают неугодных украинцев, а начальство и депутаты покрывают преступления «могилизаторов».

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Антон Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый депутат в этом зале постоянно получает жалобы людей на беспредел, который творят ТЦК. Людей хватают на улицах, как в старом мультфильме «Чиполлино». Там так же хватали людей.

Потом людей бьют, забирают телефоны, пытают. Многие люди, которые никогда не болели эпилепсией, потом о них пишут, что «погиб во время ВЛК от эпилепсии», – сказал Яценко.

«Вот у меня на округе Мартыненко Дмитрий, ему не было еще 40 лет, воевал, не было пальцев на руке, это можно было увидеть; не мог ходить даже, имел цирроз печени.

Его забрал ТЦК, потом ВЛК, потом его избивали, потом он пытался совершить самоубийство, потому что его довели до этого. Потом его отдали в психушку, и он там при загадочных обстоятельствах погиб.

И таких случаев много. Но мы как-то так стесняемся признать, что ТЦК курирует командующий Сухопутных войск пан Шаповалов, и Сырский. А их нельзя трогать. Рыба гниет с головы», – негодовал депутат.

