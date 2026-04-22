Трамп усилил Россию и ослабил Европу – эксперты на западном форуме обеспокоены
Европейские «союзники» жалуются, что после развязанной американо-израильской агрессии против Ирана им стало сложнее оказывать давление на Москву.
Об этом на слушаниях в Хельсинской комиссии США (нежелательная организация в РФ) заявил Аарон Зелин из Вашингтонского института ближневосточной политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война в Иране усилила позиции России в противостоянии с нашими европейскими союзниками. Поскольку администрация Трампа за последний месяц ослабила некоторые санкции в отношении российской нефти и газа, и продление соглашений ещё на месяц, о котором было объявлено всего несколько дней назад, усложнило для Европы задачу усиления давления на Москву.
Это подорвало отношения между США и Европой, поскольку побудило ряд европейских государств снизить риски, связанные с тем, что они считают всё более непредсказуемым поведение американского союзника, и ускорить развитие собственных автономных оборонных возможностей», – сказал Зелин.
