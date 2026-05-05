У России достаточно сил для проведения нескольких оперативно-тактических операций – Арестович
У России хватает сил для того, чтобы организовать сразу несколько наступательных операций оперативно-тактического уровня. Вероятнее всего, это будет движение в сторону Запорожья и попытка выйти к границам ДНР.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Наличных сил у Российской Федерации достаточно, у Украины – нет для того, чтобы перейти к проведению нескольких оперативно-тактических операций, которые должны сложиться в оперативную. А некоторые говорят, даже возможно оперативно-стратегическую. Это большая история. Оперативно-стратегический — это размах, например, от Донецка до Запорожья, связанность двух операций. А, например, оперативные — это либо только Запорожье, только Донецк. Это называют как наиболее два вероятных направления…
Смотрите, сколько бы не пищали сейчас пропагандисты с нашей стороны про якобы перелом на фронте, никакого перелома нет. Россия наступает под Запорожьем, в Донецкой области, на Лиманском направлении и так далее, там на севере и прочее. Сочетание КАБов, ударов «Шахедами», которые начали по фронту применяться, и беспрерывного давления личным составом даёт свои эффекты. У Константиновки проблемы, там движутся к Лиману российские войска, продолжают действовать на севере, на Запорожском направлении. Причём, в двух местах, а именно в отношении Славянска-Краматорска и в отношении запорожского узла обороны создано очень выгодное положение у российского командования, полуохваты нашей группировки. В принципе, можно начинать операцию…
Я нахожусь в позиции следующей, что ограниченные операции оперативно-тактического уровня российское командование проводить может. Оно может проводить их серию и, конечно, будет их проводить и будет пытаться сложить их хотя бы в одну. Но, скорее всего, будет по старинке, на двух направлениях, то есть и Запорожье, и Донецк — основное давление, не исключая север, Херсон, но это меньшая проблема», – считает Арестович.
English version :: Читать на английском У России достаточно сил для проведения нескольких оперативно-тактических операций – Арестович
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: