Украина – единственная, кто может воевать за Европу – экс-министр Грузии

Европейцы поняли, что Украина – это единственная в мире страна, которая может за них воевать, особенно с учетом обострения отношений с США и разладом в НАТО. С этим и связано решение вооружать и финансировать киевский режим.

Об этом в эфире телеканала France 24 заявил бывший министр евроинтеграции Грузии при президенте Михаиле Саакашвили, а ныне – французский политолог Торнике Горгадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

