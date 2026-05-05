Украина – единственная, кто может воевать за Европу – экс-министр Грузии

Анатолий Лапин.  
05.05.2026 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 277
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Европейцы поняли, что Украина – это единственная в мире страна, которая может за них воевать, особенно с учетом обострения отношений с США и разладом в НАТО. С этим и связано решение вооружать и финансировать киевский режим.

Об этом в эфире телеканала France 24 заявил бывший министр евроинтеграции Грузии при президенте Михаиле Саакашвили, а ныне – французский политолог Торнике Горгадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы поняли, что Украина – это единственная в мире страна, которая может за них...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Какой бы ни была ваша стратегия в отношениях с Дональдом Трампом, никогда нельзя быть уверенным в результате. Эта непредсказуемость — самая большая проблема. Потому что любые расчёты, любая стратегия могут пойти прахом из-за решений Дональда Трампа. И это единственный урок, который европейцы могут извлечь из сложившейся ситуации. Он относится к своим союзникам, даже к самым надёжным из них, таким как Германия и Италия, даже хуже, чем к другим. И один из результатов этого заключается в том, что немцы и большинство европейцев теперь понимают, что с точки зрения безопасности поддержка Украины стала ещё более актуальной.

Я не говорю, что Украина однажды сможет заменить США, у неё нет такого потенциала. Но в то же время Украина — единственная европейская страна, которая продемонстрировала способность сражаться, внедрять инновации и сопротивляться. В будущем крайне важно, чтобы Украина была частью Европы, НАТО или чего-то ещё, что будет определять будущее НАТО», – заявил Гордадзе.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Украина – единственная, кто может воевать за Европу – экс-министр Грузии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить