Уже в следующем году внешний долг Украины может вырасти на треть.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что Зеленский превратил страну в объект одного из своих выступлений на сцене, когда сравнивал Украину с «актрисой из фильмов для взрослых, которая бегает по всему миру, просит денег и готова принимать у всех сколько угодно из любого места». Он добавил, что сейчас Украина должна 200 миллиардов долларов.

«Более того, у нас в 2027 году с такими темпами долг может быть и в 300 миллиардов долларов. Проблема в том, что такой долг вернуть вообще невозможно. То есть это уже вне точки невозврата. Украина никогда никогда не сможет вернуть этот долг», – сказал Кущ.

Работу украинского минфина он характеризует как «сплошной ужас», отмечая, что в первый год войны Киев, апеллируя к форс-мажорным обстоятельствам, имел возможность списать 50% долгов, договорившись о реструктуризации остальной половины на 15 – 20 лет лет под минимальный процент.

Он напомнил, что в 2014 году, когда минфином руководила американка Наталья Яресько, Украине отсрочили выплату по долгам, привязав выплаты к росту экономики.