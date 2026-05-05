Украина не в состоянии выплатить внешний долг
Уже в следующем году внешний долг Украины может вырасти на треть.
Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий заметил, что Зеленский превратил страну в объект одного из своих выступлений на сцене, когда сравнивал Украину с «актрисой из фильмов для взрослых, которая бегает по всему миру, просит денег и готова принимать у всех сколько угодно из любого места». Он добавил, что сейчас Украина должна 200 миллиардов долларов.
«Более того, у нас в 2027 году с такими темпами долг может быть и в 300 миллиардов долларов. Проблема в том, что такой долг вернуть вообще невозможно. То есть это уже вне точки невозврата. Украина никогда никогда не сможет вернуть этот долг», – сказал Кущ.
Работу украинского минфина он характеризует как «сплошной ужас», отмечая, что в первый год войны Киев, апеллируя к форс-мажорным обстоятельствам, имел возможность списать 50% долгов, договорившись о реструктуризации остальной половины на 15 – 20 лет лет под минимальный процент.
Он напомнил, что в 2014 году, когда минфином руководила американка Наталья Яресько, Украине отсрочили выплату по долгам, привязав выплаты к росту экономики.
«Это такой своеобразный налог на рост. Чем больше растешь, тем больше платишь кредиторам. То есть такая уникальная формула в кавычках фактически полностью уничтожает любую мотивацию экономики, национальной экономики к росту. Ну зачем расти, если ты растешь по формуле Яреской, если ты растешь на более чем на четыре процента в год, то отдаешь 40 процентов своего прироста экономики», – резюмировал Кущ.
