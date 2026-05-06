«Законная цель» – в Лондоне подбивают украинцев 9 Мая ударить по курсантам

Украинцы должны без опаски нанести удар по празднующим 9 мая в Москве.

Об этом на канале «AtlanticCouncil» заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин предложил ввести режим прекращения огня в связи с празднованием 9 Мая. А потом в Москве был сбит беспилотник , чтобы показать русским, что если они будут собирать в Москве большие силы для парада, то они уязвимы. Это законная цель и законная мишень. Украинцы всё больше верят в свои силы , и всё меньше надеются на переговоры», – сказал Тейлор.

«Всякий раз, когда это происходит, мы понимаем, что у Путина проблемы. Он уже сократил масштаб празднования 9 Мая. Не будет военной техники, ракет, танков. По Красной площади пройдут курсанты, но даже они уязвимы, когда соберутся. И украинцы продемонстрировали эту уязвимость.

Так что я думаю, Зеленский был прав, когда сказал, что мы за долгосрочное прекращение огня, и не воспринимаем предложение о прекращении огня на один день ради проведения парада», – подытожил дипломат.