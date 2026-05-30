Тихановская хочет доукомплектовать ВСУ белорусскими наёмниками
ВСУ получат больше белорусских наёмников, если украинские власти облегчат процедуру получения документов для беглых змагаров.
Об этом самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская заявила в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я уверена, что если б легализационные трудности были бы сняты, то больше бы белорусов приезжало в Украину как волонтеры. Или больше бы приезжало стоять рядом со своими побратимами», – сказала Тихановская.
Она также хотела бы, чтобы белорусская молодежь ехала получать высшее образование не в Россию, где они поступают по результатам внутренних экзаменов, а на Украину – в вузах по бандеровским образовательным программам.
«Мы обсуждали также тему обучения белорусских студентов в украинских университетах. Я думаю, был бы большой интерес от нашей молодежи учиться в Украине. Нет этого языкового барьера. Можно ехать и учиться», – сказала Тихановская.
