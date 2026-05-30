МИД: Русский дом откроется в Приднестровье вместо закрытого в Молдове

Елена Острякова.  
30.05.2026 19:22
  (Мск) , Москва
Русский дом будет открыт в Тирасполе вместо закрытого молдавскими властями в Кишиневе.

Об этом министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев заявил в Москве на конференции, посвященной 30-летию Института стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Молдавское руководство приняло решение о разрыве культурно-гуманитарных связей с Россией. Летом был закрыт Русский дом в Кишиневе. Мы считаем целесообразным окончательно решить вопрос об открытии на территории Приднестровья полнофункционального Русского дома для всестороннего культурно-гуманитарного сотрудничества России и Приднестровья. Данное решение поможет нам противодействовать деструктивным попыткам ограничить присутствие России», – сказал Игнатьев.

Молдавский МИД официально уведомил Россию расторжении действовавшего 25 лет соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе из-за выдуманных «недружественных действий» со стороны Москвы. По правилам соглашение утратит силу 4 июля 2026 года.

