Потомок первого русского графа принял российское гражданство

Елена Острякова.  
30.05.2026 19:12
  Москва
Старейший потомок дворянского рода Рюриковичей Петр Шереметев принял российское гражданство.

Об этом он объявил в Москве на конференции, посвященной 30-летию Института  стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я и моя супруга приняли очень нелегкое, но радостное решение принять русское гражданство. Мы стали гражданами нашей Родины. Это очень важно для меня. Наверное, это не понравится некоторым, но будет поддержка», – сказал Шереметьев.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин рассказал, как Шереметьев, проживая в Париже, помогал сохранять кладбище русских эмигрантов  и памятные места  Ивана Тургенева, а в 2014 году он и другие потомки русских дворян безоговорочно признали  Крым российским.

