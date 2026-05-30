«Это что, руководство?» – Азаров не верит во встречу Путина с Зеленским
Россия не должна вести переговоры с киевским режимом.
Об этом экс-премьер Украины Николай Азаров заявил на конференции в Москве, посвященной 30-летию Института стран СНГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Болезненную ситуацию на Украине нужно решать не с украинским руководством. Его нет в стране. Какое руководство может быть в стране, население которой сократилось с 50 до 17 млн человек? Выплавляли 55 млн тонн стали, сейчас – 3 млн. Это что, руководство?» – сказал Азаров.
Он уверен, что Украина находится под прямым управлением США.
«Какие с ними могут быть переговоры? У них хозяева американцы. Я знал железно на протяжении всех лет моей работы на Украине. Нравится нам этот Трамп, не нравится, но кроме него никто сейчас изменить ситуацию на Украине не может. Это абсолютно очевидно. Американский посол руководил всем на Украине до прихода Трампа. Трамп убрал этого посла. Сейчас идет безвременье», – сказал Азаров.
English version :: Читать на английском «Это что, руководство?» – Азаров не верит во встречу Путина с Зеленским
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: